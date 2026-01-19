METEOROLOGIA
Protecció Civil envia un missatge als mòbils dels municipis de l’Ebre pel temporal
A la meitat est del país es poden acumular més de 150mm de pluja entre aquesta tarda i dimarts
Protecció Civil ha enviat envia aquest matí un missatge als mòbils dels municipis costaners del Montsià i el Baix Ebre, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Maresme i la Selva per risc d’afectacions importants per la llevantada.
Els serveis d’emergència han decidit prendre aquesta mesura, com ja es va fer ahir a les comarques del Baix i l’Alt Empordà, per a advertir dels riscos del temporal marítim, que prendrà força a partir d’aquesta tarda i durant el dia de demà, i els efectes del qual es poden allargar fins dimecres. Es preveuen onades de més de 4 metres i també possibilitat d’inundació fluvial. «És un temporal de molta intensitat i cal ser molt prudent sobretot a les zones properes a la costa, és molt perillós», ha advertit Protecció Civil.
La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Solé, ha remarcat aquest dilluns al matí que «tot el litoral» es veurà afectat per la llevantada. Malgrat tot, serà a les comarques de la costa central, de la costa de l’Ebre, i de la gironina -on aquest migdia s’ha enviat el missatge ES-Alert- les que tenen «major probabilitat» d’afectacions, tant pel que fa a precipitació acumulada i possibilitat d’inundacions, com pel que fa al temporal marítim associat, amb onades previstes de fins a 4 metres d’alçada. El nivell és de 5 sobre 6 en l’escala de risc d’afectacions greus, han remarcat.
El temporal s’ha d’intensificar a partir d’aquesta tarda i s’allargarà fins demà dimarts, tot i que l’onatge pot ser encara elevat fins dimecres, així com les restes d’inestabilitat, segons que ha detallat des del Servei Meterològic de Catalunya. Els màxims acumulats de precipitació se centraran a la meitat est del país, a les comarques de Girona, i també a tota la costa i el prelitoral, han detallat des del Meteocat. Es preveu que en aquestes zones es puguin superar els 100 mm de precipitació tant avui com demà, amb una precipitació acumulada d’entre 150 i 200 mm en els dos dies. Un escenari que com ha reiterat Santi Segalà, cap de l’Àrea de Predicció de l’organisme, recorda el temporal Glòria de l’any 2019, que precisament va començar el 19 de gener.
Màxima precaució a la costa, en la mobilitat i a la neu
Des de Protecció Civil han enviat un triple missatge de precaució a la població pel que fa a la previsió de pluja i possibles inundacions, pel perill de l’onatge, i per l’acumulació de neu al Pirineu i el risc d’allaus. Quant al primer i segon front, Imma Solé ha dit que «per la intensitat de l’episodi» de pluja i temporal marítim han volgut enviar un nou missatge als mòbils de la zona costanera. En aquest sentit, ha demanat prudència en els desplaçaments a peu i amb vehicle, ha dit que cal evitar zones inundables com les lleres dels rius i les rieres davant del perill de desbordament. «Ahir els bombers van haver de fer diversos rescats en rieres de vehicles sense gravetat. Avui i demà, vigilem», ha demanat.
Davant del mar, Protecció Civil insisteix que «cal evitar zones elevades on l’onatge o el vent pot fer perdre l’equilibri» perquè «és molt perillós estar en aquestes zones en el dia d’avui i de demà». Solé també ha desaconsellat l’activitat nàutica «que no sigui segura».
Pel que fa al risc d’allau al Pirineu, es demana no fer activitat fora de zones controlades perquè el risc és entre elevat i molt elevat a tota la serralada. «I sobretot, aquelles activitats que no es vegi que es poden desenvolupar amb seguretat, és millor no fer-les», ha recalcat Imma Solé, després que un esquiador va morir ahir per una allau a Baqueira Beret i es busca un possible segon esquiador atrapat.
A causa de la situació meteorològica que viu el país, Protecció Civil té activats simultàniament el nivell d’alerta del pla Innuncat i Neucat, en prealerta el pla Ventcat i l’Allaucat.
Respecte de l’evolució de la llevantada en les hores vinents, des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), al departament d’Interior, se’n fa seguiment i aquest matí s’ha mantingut una reunió «amb tots els operadors» implicats per avaluar la situació, en el marc de la qual s’ha decidit enviar el missatge als mòbils de les comarques costaneres esmentades. Si no hi ha afectacions greus durant la tarda-vespre d’avui, l’ens es tornarà a reunir demà al matí per avaluar la situació, han informat fonts de Protecció Civil.