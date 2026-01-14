POLÍTICA
L'ebrenc, Albert Salvadó, i l'exalcalde de La Ràpita, Josep Caparrós, amnistiats per l'1 d'Octubre
Els republicans estaven pendents de judici per desobediència i prevaricació
L'Audiència de Tarragona ha aplicat la Llei d'Amnistia al diputat i president la Federació Regional de les Terres de l'Ebre d'ERC, Albert Salvadó, i l'exalcalde de La Ràpita, Josep Caparrós, pels fets relacionats amb el referèndum de l'1 d’octubre de 2017. Salvadó i Caparrós estaven pendents de judici pels presumptes delictes de desobediència i prevaricació administrativa.
En la resolució judicial, dictada per la secció quarta, s'ha decretat el sobreseïment lliure de la causa. «Declara totalment amnistiades les actuacions atribuïdes als dos responsables municipals, extingeix qualsevol responsabilitat penal i civil i deixa sense efecte totes les mesures cautelars», expliquen en un comunicat des de les files republicanes.
En la resolució, el tribunal conclou que els fets s'inscriuen en el marc del procés polític i institucional vinculat a l'1-O i estan coberts per la Llei Orgànica 1/2024 d'Amnistia. «És una victòria de la democràcia sobre la repressió, aquest autoconfirma el que sempre hem defensat: que se'ns va perseguir per posar les institucions al servei de la democràcia i de la voluntat popular», ha afirmat Salvadó, que ha afegit que durant anys han viscut «sota una causa penal que no hauria d'haver existit mai».
Per Caparrós, que actualment és gerent de COPATE, la justícia «arriba tard, però arriba» i ha asseverat que «mai no vam actuar per interès personal ni al marge del compromís amb la ciutadania, sinó amb conviccions democràtiques».
ERC assegura que amb aquesta resolució es posa fi a un procediment judicial que va començar fa més de vuit anys i que es tanca una etapa marcada per la «persecució penal» de càrrecs electes municipals per fets «estrictament polítics».
Així mateix, Salvadó i Caparrós han coincidit a assenyalar que l'amnistia «no esborra el patiment ni els anys de pressió personal i familiar, però sí que obre la porta a un nou escenari basat en el diàleg, la política i el respecte a la voluntat democràtica del poble de Catalunya». A més, han volgut mostrar el suport als companys que encara estan pendents de rebre l'amnistia, com el president d'ERC, Oriol Junqueras, o el també rapitenc Lluís Salvadó, entre d'altres.