SOCIETAT
El president Illa visita les obres de captació d’aigua de l’Ebre al pantà dels Guiamets
Els regants ja fan ús de la nova infraestructura per garantir el subministrament d’aigua
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat les obres de captació d’aigua de l’Ebre fins al pantà dels Guiamets, una infraestructura que permet abastir la Comunitat de Regants del Baix Priorat, així com set municipis del Priorat i tres de la Ribera d’Ebre. Durant la visita, el cap de l’executiu català ha subratllat la importància d’executar aquest tipus de projectes «ara que plou», com a eina clau per reforçar l’autonomia hídrica del territori.
En aquest sentit, Illa ha defensat la necessitat de disposar d’infraestructures resilients davant sequeres extremes, com les patides a la zona els anys 2023 i 2024. «Tinguem memòria. No perquè caigui pluja ens oblidem i ja està tot resolt. Tornarà a passar i hem d’estar preparats», ha afirmat. Els agricultors beneficiaris de l’obra del pantà dels Guiamets ja han pogut utilitzar la captació aquesta tardor, fet que ha permès “salvar” la campanya de l’oliva.
La visita del president ha estat acompanyada del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig i el president de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Carlos Arrazola. L'obra permet garantir el reg de la Comunitat del Baix Priorat mitjançant la connexió amb el riu Ebre, aprofitant l’embassament dels Guiamets com a element de regulació. L'actuació ha suposat una inversió de 5,9 milions d’euros.
Illa ha reivindicat que «l'aigua té memòria» i que el Govern «no para» d'impulsar obres de resiliència hidràulica, encara que plogui i que les conques internes tinguin els embassament al 82,5% -fa un any les reserves eren de 34%-, i s'hagin obert comportes a Susqueda o Foix. «Ens preparem millor per poder no dependre i tenir activitat econòmica agrària amb rendiment», ha apuntat Illa.
Illa també ha destacat que la inversió que ha estat possible per la «col·laboració entre administracions» i que s'ha executat «molt ràpid», «en un temps rècord». El Ministeri de Transició Ecològica ha finançat la infraestructura i la CHE ho està fent amb les obres de segellament de l'embassament dels Guiamets, que reduiran la pèrdua d'1,5 hectòmetres anual al pantà. Les obres van començar el 2023, es van parar l'estiu de 2024 i s'han reprès aquest passat mes de novembre.
Autonomia per als regants
El cap de l'executiu català ha recordat que l'obra per captar aigua de l'Ebre per als regants del Baix Priorat arriba després de dos anys «molt durs» per als agricultors i que permetrà als regants tenir un 80% d'autonomia hídrica. Com ha detallat Eugeni Vecino, secretari tècnic de la Comunitat de Regants del Baix Priorat, en aquest dur període de sequera «molts pagesos han hagut de plegar» per falta d'aigua per regar. Ha patit sobretot al cultiu del cirerer, on molts arbres han mort. «Estem molt agraïts que el Ministeri ens hagi donat aquesta solució i la Confederació hagi executat l'obra», ha dit. «Ens dona un futur molt millor del que teníem planificat», ha afegit.
La Comunitat del Baix Priorat la formen més de 600 regants, de Garcia, Móra la Nova i Tivissa de la Ribera d'Ebre, i de Marçà, Capçanes, Masroig i els Guiamets, al Priorat. Compten amb una dotació de reg de l'envasament de 2.205 metres cúbics per hectàrea i any. Amb la captació d'aigua de l'Ebre, poden rebre 150 litres per segon (80% de la dotació). Encara que no s'havia acabat l'obra, però aquesta tardor ja han regat amb aigua de riu perquè a finals d'agost ja no hi havia aigua al pantà. «Entre setembre i novembre hem estat regant i hem salvat la campanya de l'oliva. És l'últim cultiu que tenim de l'any i sort de l'aigua del riu Ebre», ha explicat Vecino.
La comunitat del Baix Priorat necessita que l'embassament estigui al 30% de capacitat per poder regar. Actualment, està al 42% i els assegura tenir aigua sense fer ús de la captació, que suposa més cost perquè l'aigua se n'ha de pujar des del riu. Vecino ha apuntat que no es descarta fer ús d'aquesta captació per ampliar la zona de reg de Priorat en unes 3.200 hectàrees.
Prioritat de país
En aquest sentit, el conseller d'Agricultura ha explicat que l'impuls de regadius eficients és «una prioritat de país» i ha recordat que al gener es posarà la primera pedra de la connexió entre el Garriga Sud i Margalef, i es redacten els projectes per portar aigua també a la resta «del Priorat històric», «una obra més complicada perquè és molt costosa». Ordeig ha reivindicat altres actuacions com la posada en marxa del Xerta-Sénia, on es busquen adhesions i regants per posar-lo a funcionar. «S'hauria evitat una gran part de l'incendi de l'estiu al Baix Ebre si hagués estat en funcionament, perquè va cremar una part molt important del que es podria regar», ha reivindicat el conseller.