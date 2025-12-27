Societat
La llevantada encara té corda i deixa fins a 60 litres de matinada a les Terres de l’Ebre
El nord-est de Catalunya ha tingut una petita treva i els rius Fluvià, Tordera i Onyar han moderat el seu cabal
La llevantada encara té corda i ha afectat de matinada les Terres de l'Ebre amb registres de fins a 60 litres. Sobresurten els 63,8 litres al PN dels Ports, els 41,5 litres d'Amposta, els 40,6 litres de Mas de Barberans, els 33,5 litres dels Alfacs o els 31,3 litres de l'Ametlla de Mar, segons les dades de les estacions automàtiques del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). El nord-est de Catalunya ha tingut una petita treva d'unes hores (19,7 litres a Cantonigròs, localitat on ahir es van superar els 120 litres) i els rius Fluvià, Tordera i Onyar han moderat el seu cabal. Per exemple, el Fluvià baixa aquest dissabte al matí a 109 m3/s a Esponellà, quan en les darreres hores havia arribat als 195 m3/s i a superar el llindar d'alerta.
Pel que fa a la Tordera, el seu cabal a Fogars de la Selva s'ha reduït fins als 95 m3/s, quan ahir a la nit va arribar a un pic de 193 m3/s i a sobrepassar el llindar de perill. La riera Gotarra, a Campllong (Gironès), que va traspassar igualment el llindar de perill amb 51 m3/s, baixa actualment a 15,9 m3/s. En paral·lel, el riu Ges a Torelló (Osona) ha minvat el seu cabal dels 75 m3/s als 50,4 m3/s, mentre que el riu Onyar a l'altura de Girona ha passat dels 140 m3/s als 20 m3/s, segons les dades oficials de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).
Més de 500 trucades al 112 pel temporal
El telèfon d’emergències 112 ha rebut un total de 516 trucades, principalment provinents del Barcelonès, el Gironès i el Maresme. No hi ha incidències greus, i les trucades són per inundacions de baixos i caiguda d’arbres i branques a la via pública. Els Bombers de la Generalitat van fer per Sant Esteve fins a 227 serveis arreu de Catalunya, 89 dels quals a les comarques gironines, 60 a la regió metropolitana sud i 59 a la nord.
Registres de fins a 300 litres en tot l'episodi al nord-est
Protecció Civil de la Generalitat manté en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió que les precipitacions associades a la llevantada es tornin a intensificar en les pròximes hores i durant tota la jornada de dissabte. L'episodi pot deixar registres que podran fregar els 300 litres a les comarques del nord-est, especialment a la Selva, Osona, Garrotxa i Ripollès. A les zones de muntanya de les Terres de l'Ebre, l'acumulació en 24 hores pot arribar als 100 litres per metre quadrat.
Pel que fa a l'estat de la mar, es manté la previsió d'onades superiors als 4 metres (mar brava) a tot el litoral, amb especial rellevància a l'Alt Empordà i al Baix Empordà. Durant el fenomen, la direcció predominant de l'onatge serà de component est, amb presència de mar de fons notable.
Nevada intensa al Pirineu Oriental i risc fort d'allaus
La nevada es mantindrà intensa al Pirineu Oriental, especialment al Ripollès però també a la Cerdanya i el Berguedà, amb gruixos de neu nova de més de 50 centímetres a cotes altes -més de 2.000 metres- i de 20 centímetres a partir dels 1.400 metres. El risc d'allaus és fort (nivell 4 sobre 5) al Ter-Freser, Vessant Nord del Cadí-Moixeró, Prepirineu i meitat oriental del Perafita-Puigpedrós, segons les previsions de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Les estacions d'esquí de Núria i Vallter estaran tancades per aquest perill marcat d'allaus, ja que s'hi ha acumulat gruixos de neu d'entre 50 i 75 centímetres.
Pel que fa a les afectacions viàries per la nevada, són obligatòries les cadenes a la BV-4031 al coll de la Creueta i a la GI-400, entre Alp i Toses. La BV-4024 es troba tallada pel fort vent i la neu al tram final d'accés al coll de Pal.