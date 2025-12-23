TELEVISIÓ
Quim Masferrer visitarà les Terres de l'Ebre durant la nova temporada de «El foraster»
La desena temporada ja té data d'estrena a TV3
La nova temporada de l'exitós programa de TV3, El foraster, ja té data d'estrena. Durant la desena temporada Quim Masferrer visitarà diferents pobles de Catalunya on coneixerà persones i històries entranyables que més d'una llagrimeta farà saltar a l'espectador.
La primera entrega es podrà veure el dilluns 12 de gener. Durant el 2026, Masferrer visitarà farà una parada per la província de Tarragona, a Tivenys (Baix Ebre), on diuen que viurà un dels moments més emocionants de la seva carrera. Entre els altres pobles del recorregut hi ha Pinós, Besalú, Begur, la Vall de Cardós, Castellví de la Marca i Brunyola.
A més, Masferrer serà l'encarregat de fer el tradicional monòleg de Nadal de TV3. Segons va avançar el diari Ara, la televisió catalana ha hagut de fer canvis després que. el reusenc Andreu Buenafuente anunciés que feia una parada laboral per temes de salut.