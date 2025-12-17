Cultura
Amposta impulsa la recuperació del Molí medieval de Miralles
El consistori el va comprar fa dos anys per 97.000 euros i preveu rebre finançament del Pla de Barris per rehabilitar-lo
L'Ajuntament d'Amposta ha presentat els estudis previs i les línies d'actuació per rehabilitar i conservar el Molí de Miralles, un edifici de la façana fluvial del qual hi ha la primera constància documental l'any 1487. La construcció d'aquest molí, "d'alt valor històric i arquitectònic", es va fer amb restes del castell d'Amposta, especialment visibles a l'arcada conservada. L'edifici havia quedat en estat de ruïna després del setge de les tropes de Joan II. Va funcionar per moldre i premsar olives fins a les portes del segle XXI. El consistori el va comprar al propietari per 97.000 euros, l'any 2023, amb la voluntat de preservar-lo. El Molí de Miralles és una de les actuacions incloses en la proposta d'Amposta al Pla de Barris i Viles.