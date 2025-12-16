Societat
Trens Dignes crida a la mobilització dissabte per exigir «la millora de tots els transports» a l'Ebre
L'entitat critica la passivitat política i lamenta no s'atengui cap de les seves peticions quan són «engrunes»
La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre i Priorat fa una crida a la mobilització de la ciutadania en la manifestació que han convocat el pròxim dissabte al migdia a l'Aldea, Baix Ebre. Tallaran el trànsit intermitentment des de la rotonda d'accés a l'AP-7 i la C-43 per reivindicar una millora de «tots els transports» a les Terres de l'Ebre.
La protesta naix del malestar que ha suposat la nova planificació ferroviària a Catalunya, que no ha tingut en compte cap de les peticions que havia fet l'entitat per recuperar alguns serveis, «i que ja eren engrunes», com ha remarcat la portaveu Cinta Galiana. Trens Dignes també lamenta la passivitat dels representants polítics ebrencs en la millora de la mobilitat territorial.
La plataforma Trens Dignes ha insistit «en les peticions menors» que havia exigit incloure en la nova planificació ferroviària després de les obres del túnel de Roda de Berà, i ha denunciat que no se n'hagi atès cap, «tot i ser engrunes» i «peticions mínimes i immediates que no implicaven fer ni obres, ni inversions», com ha apuntat Josep Casadó, membre de l'entitat.
Al servei ferroviari ebrenc no han retornat els dos trens semidirectes a Tarragona i Barcelona que ha perdut l'R-16 amb les obres, no s'han inclòs trens amb trajectes més curts entre l'Ebre i la capital catalana que ja existien, ni s'ha avançat l'horari de sortida de l'únic tren de velocitat alta que hi ha per anar a Barcelona a primera hora del matí, un Avant que només porta a l'estació del Camp de Tarragona i del qual tampoc se n'ha programat una segona freqüència diària. «Quan diuen que han millorat les infraestructures a Tarragona, volen dir fins al Camp de Tarragona. De Tarragona ciutat surt un tren cada mitja hora cap a Barcelona, però aquí no tenim ni un tren ràpid per anar a la capital de província», ha afegit Galiana.
Davant de la desatenció a les «petites reivindicacions» que havia fet la plataforma, han convocat «un acte més reivindicatiu» on inclouran també les grans demandes històriques, com l'estació intermodal, la capil·laritat territorial amb transport públic per carretera, el pla de mobilitat de l'Ebre, o el tren-tram Terres de l'Ebre -que lamenten que hagi desaparegut de l'agenda de Govern-.
La protesta vol ser «un cop de puny sobre la taula per cridar l'atenció» dels representants polítics, als quals acusen de passivitat. «Hem estat abandonats per la Generalitat i pels nostres representants polítics i administratius que durant dos anys, no han fet prou feina per a donar resposta a aquestes peticions», ha recriminat Galiana. «Pels correbous sí que s'han reunit. Per la mobilitat, mai», ha assenyalat Casadó.
Importants sancions per talls de vies
La concentració serà aquest dissabte a les dotze del migdia a la rotonda de la C-43 i l'AP-7 de l'Aldea, on es tallarà el trànsit de forma intermitent. La plataforma volia tallar les vies del tren, com es va fer fa cinc anys a l'estació de l'Aldea. Un cop notificada la manifestació, se'ls ha advertit que amb la normativa actual, podrien incórrer en una infracció i fer front a una multa de fins a 30.000 euros. «La nostra plataforma no té cap mena d'ingrés, no té quotes de socis, no té cap subvenció. Fins i tot, si hem d'anar a una reunió a Barcelona, ens paguem nosaltres el transport o el que sigui. Llavors, ens vam replantejar la situació i aprofitarem per fer-la en aquesta rotonda i reivindicar tots els transports», ha explicat Galiana.