Mobilitat
Arrenca la transformació de la carretera de Poble Nou: expropiacions en marxa i obres imminents
Onze empreses opten a executar les obres que estan en tràmit d'adjudicació
El projecte de condicionament de la carretera de la Ràpita a Poble Nou (Amposta) avança amb les expropiacions de les finques afectades. La junta de govern de la Diputació de Tarragona ha aprovat les actes dels preus justos acordats amb la majoria dels propietaris i propietàries de les finques afectades en la darrera sessió. L'execució i els pagaments es faran al gener. Paral·lelament, continuen els tràmits per licitar les obres que es preveuen adjudicar "en els pròxims dies". Onze empreses opten a executar-les. El pressupost final és de 17.649.700,16 euros, un 30% més que l'import inicial de licitació que va el procediment de l'agost quedés desert.
L'actuació a la T-2021 de la Ràpita a Poble Nou del Delta preveu l'eixamplament de la carretera fins als 6 o 8 metres, depenent del tram. La via té una amplada mitjana inferior als 5,30 metres de mitjana, actualment. També es milloraran totes les interseccions, amb la construcció de dues rotondes, una al terme municipal de la Ràpita, a la intersecció amb la carretera TV-3408, i l'altra a Poble Nou del Delta per donar accés al poble per la ronda dels Pins i als camps del sud. La previsió és que les obres comencin en el primer trimestre de 2026.