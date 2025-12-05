Carreteres
Ja s'apliquen les noves restriccions de velocitat per a camions i vehicles al tram ebrenc de l'AP-7
El moviment Mai més peatges acusa el Govern d'utilitzar la mesura per tapar la manca d'inversions en seguretat
Camions amb la velocitat màxima limitada a 80 km/h i turismes a 100 km/h. Les noves restriccions de velocitat anunciades pel Govern al sentit sud del tram ebrenc de l'autopista AP-7 -entre Calafat i Amposta- ja han entrat en vigor.
Si bé la consellera d'Interior, Núria Parlon, va anunciar el 20 de novembre passat que la mesura es començaria a aplicar en un mes, durant els últims dies s'han acabat d'instal·lar els senyals verticals amb la nova limitació i fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) han confirmat a l'ACN que s'ha avançat la posada en marxa, just abans de l'operació sortida del pont de la Constitució. El moviment veïnal Mai més peatges ha criticat que la reducció pretén tapar la manca d'inversions en seguretat a l'autopista.
La reducció de la velocitat va transcendir públicament pocs dies després que l'accident d'un camió cisterna a l'Ampolla bloquegés durant dies el pas per l'autopista -creant un caos circulatori considerable a les principals vies del territori- i del sinistre entre tres camions en el qual va perdre la vida un dels conductors.
El tram amb nous límits s'estén entre els punts quilomètrics 288 i 332 de l'autopista, des de Calafat, al terme de l'Ametlla de Mar, i Amposta. Es tracta, segons van precisar la mateixa consellera i el director de l'SCT, Ramon Lamiel, d'una mesura que s'avaluarà inicialment al 31 de març i s'aplicarà, en primera instància, al llarg de sis mesos.
De moment, només afecta el sentit sud del trànsit, el tram que fa baixada dificultant les frenades, sobretot dels vehicles pesants, i on es produeixen la majoria d'accidents greus, segons Trànsit.
La limitació és la principal mesura posada en marxa en el marc del pla de xoc anunciat pel Govern per frenar la sinistralitat en aquest tram de via, amb quinze víctimes mortals enguany -el doble que al 2024-. Parlon va anunciar també que s'instal·larien nous carros radar al tram ebrenc, així com més controls i inspeccions, formació específica per a camioners estrangers que bescanvien permisos o noves tecnologies per detectar la seva fatiga.
En el moment de l'anunci de la mesura per part del Govern, transportistes i usuaris ja van carregar de forma contundent amb l'argument que se'ls culpabilitza de la sinistralitat de l'autopista. Arran de la seva posa en marxa efectiva, les entitats reiteren i redoblen les seves crítiques.
«Passar la culpa»
«És un fracàs de l'administració, o sigui, per una mala gestió i planificació», ha assegurat el portaveu de Mai més peatges, Llorenç Navarro, qui ha tornat a lamentar que es vulgui «passar la culpa» de la sinistralitat a la ciutadania «quan el principal problema ha estat la negligència política».
El moviment veïnal ha recordat la manca d'inversió en aspectes de seguretat de l'autopista, que consideren fonamentals, com la construcció del tercer carril o la manca de millores a l'N-340, a més de la necessitat de recursos per a protocols i manteniment de les infraestructures. «Les tanques estan obsoletes i un tercer carril és urgent», ha insistit Navarro, qui ha assenyalat la coincidència de l'entrada en vigor de la mesura amb l'inici de l'operació sortida del pont de la Constitució. «Es volen curar en salut», ha advertit.
Recorden la necessitat d'implementar i fer complir protocols efectius de seguretat en cas d'accident. «A nosaltres ens obligaran a posar-nos llumetes i a ells no els han obligat ni, sobretot, han comparegut al jutjat les vegades que els han denunciat», ha tancat Navarro.