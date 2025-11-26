POLÍTICA
Sis municipis del Delta s'alien per compartir serveis i reduir despeses
La Ràpita, Deltebre, l'Aldea, Camarles, l'Ampolla i Sant Jaume d'Enveja s’uneixen per crear DeltaGestió i mancomunar serveis per reduir despeses i reforçar la identitat del territori
La Ràpita, Deltebre, l’Aldea, Camarles, l’Ampolla i Sant Jaume d’Enveja han formalitzat la creació de la Mancomunitat DeltaGestió, un nou organisme que pretén impulsar un model de cooperació estable entre els sis municipis del Delta. L’objectiu és mancomunar serveis, compartir despeses i desenvolupar projectes estratègics que reforcin la cohesió territorial i la identitat pròpia de la zona.
DeltaGestió posa en marxa els seus primers instruments de funcionament operatiu amb la voluntat de descongestionar les hisendes municipals i reduir les despeses considerades improductives. Un dels pilars del nou ens serà la Central de Compres del Delta, que permetrà optimitzar recursos i racionalitzar costos. A més, està previst que els primers serveis mancomunats entrin en funcionament l’any vinent.
El tercer gran eix de treball seran els projectes estratègics, orientats a reforçar la cohesió interna del territori i consolidar “la identitat Delta” com a element diferencial, especialment en un context marcat per la fragilitat ambiental i social de la zona.
Els alcaldes han subratllat que DeltaGestió representa “un exercici de gestió pública que posa la ciutadania, els serveis i l’eficiència al centre”, destacant que la iniciativa permet sumar sinergies en un territori que agrupa prop de 50.000 habitants.
La Mancomunitat ha aprovat un pressupost inicial destinat a garantir el seu funcionament intern i a assumir la gestió del servei d’aigua potable, que ja era compartit per l’Aldea, Camarles i Deltebre. Aquest pressupost s’ampliarà progressivament amb les aportacions de cada ajuntament en funció dels serveis que s’hi vagin incorporant.