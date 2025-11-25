Meteorologia
Els Bombers fan nou sortides a causa del vent a les Terres de l'Ebre
La demarcació de Tarragona es troba en alerta taronja per fortes ratxes de vent que poden superar els 70 km/h
Els Bombers de la Generalitat han fet nou sortides d'entre les 06.30 hores fins les 08.45 a les Terres de l'Ebre a causa del vent. Aquest dimarts, la demarcació es troba en alerta taronja per fortes ratxes de vent que poden superar els 70 km/h. L’alerta estarà activa fins a les 12 del migdia.
La majoria dels serveis s'han fet a Tortosa per dos arbres caiguts; la caiguda d'una peça d'una façana; el despreniment d'uns plaques metàl·liques; i per un cable elèctric que ha quedat penjat. A Amposta també han fet una sortida per un arbre caigut i una altra per un cartell d'una benzinera que ha caigut. Mentre que a Roquetes, els bombers s'han mobilitzat per assegurar unes làmines d'una piscina desmuntable.
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha indicat que els vents seran de component oest i s’esperen amb més intensitat durant el matí. Es preveu que afectin de manera general a totes les comarques del Camp de Tarragona, amb especial incidència al Baix Camp entre les primeres hores del dia i el migdia.