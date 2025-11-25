Solidaritat
La DO Terra Alta ajuda als pobles afectats per la borrasca Alice amb un vi solidari
Els alcaldes celebren la iniciativa i confien que el vi blanc benèfic estigui a totes les taules ebrenques aquest Nadal
La DO Terra Alta ha presentat el seu primer vi solidari. 'Batecs de l'Ebre' és un blanc de l'endèmica garnatxa blanca que es vendrà a benefici de cinc pobles del Montsià afectats per les inundacions de la borrasca 'Alice' a l'octubre, la Ràpita, Godall, Santa Bàrbara, Masdenverge i Alcanar. La primera línia de producció s'ha fet amb el vi del celler Rialla premiat com a Gran Vi Garnatxa Blanca en l'edició 2025 dels premis Primavera de la DO. Es vendrà a 11,9 euros, dels quals es donaran uns 5 euros de benefici per ampolla, aproximadament, als pobles afectats. Els alcaldes han agraït la iniciativa pel suport econòmic, però sobretot moral que suposa, i han animat als ciutadans a celebrar les festes de Nadal amb aquest blanc benèfic a taula.