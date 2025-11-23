Medi ambient
Seo/BirdLife treballa per eliminar grans focus de l'herba invasora de la pampa al delta de l'Ebre
La planta impedeix la regeneració natural dels terrenys que ocupa i la nidificació d'au
SEO/BirdLife treballa per frenar l'expansió de l'herba de la pampa o cortadèria selloana al delta de l'Ebre. La planta és una espècie invasora que fa anys que s'ha estès greument al litoral cantàbric i també ha arribat a l'arc Mediterrani. Al Delta, l'entitat ha identificat focus importants «on ha proliferat amb molta virulència i densitat» i s'hi vol actuar abans que s'escampi cap a la plana deltaica.
Amb el finançament del projecte Life Coop Cortaderia, es podrà actuar amb maquinària en terrenys grans infestats aquest hivern. L'herba de la pampa s'adapta a tota mena de sòl i condicions. Ocupa els espais amb molta força, impedeix la regeneració natural d'altres espècies autòctones i malmet l'hàbitat de la fauna impedint la nidificació.
El projecte Life Coop Cortaderia treballa per frenar l'expansió de l'espècie invasora Cortaderia selloana, coneguda com a herba de la Pampa o plomall de la pampa. És una planta herbàcia originària de l'Amèrica del Sud. Fa tofes denses que poden arribar al metre i mig d'altura i les flors s'agrupen en densos plomalls blancs o violacis. A Catalunya s'ha estès especialment al litoral gironí i barceloní, i és especialment abundant a comarques com el Baix Llobregat i el Maresme.
Alerta a la plana deltaica
Des de fa uns anys, ha començat a aparèixer en petits focus a la zona limítrofa de la plana del delta de l'Ebre, sobretot en zones encara urbanes de l'entorn d'Amposta, cultius abandonats de la zona sud-est i als marges del riu Ebre on ja afecta el bosc de ribera. La invasió està en una «fase inicial» i actuar ara és clau per evitar que s'estengui «de forma descontrolada i afecti valuosos ecosistemes del territori».
Per a l'organització ambientalista SEO/BirdLife és prioritari evitar que el plomall arribi als espais naturals protegits del Delta, on posaria en risc tot l'hàbitat i la biodiversitat. La llavor de l'herba de la pampa s'escampa per l'aire. Al Delta, amb el mestral com a vent predominant, «milions de llavors» poden arribar fàcilment a la plana deltaica.
«De mitjana té una desena de plomalls, i cada planta està escampant de l'ordre d'un milió de llavors amb el vent», ha detallat Marc Viñas, coordinador de l'oficina tècnica de SEO/BirdLife al Delta. A més, és una planta que s'adapta i creix en qualsevol mena de sòl i condicions, i només necessita terrenys remoguts, com vorals de camins i carreteres, o conreus abandonats.
De moment, el cultiu de l'arròs és un fre per a la cortadèria al delta de l'Ebre, perquè els moviments de terra del cicle de producció als camp són constants i no li permet arrelar. Viñas, però, alerta que si «en un futur hi ha canvis d'usos d'aquests camp», com ja està passant a les zones pròximes a la costa on el conreu de l'arròs s'abandona per la salinitat dels terrenys, el plomall «tindrà espais per fer-se més forta i incidir més».
També afecta la salut de les persones, perquè és de la família de les gramínies i, com fa la llavor a final d'estiu i principis de tardor, «allarga el període d'incidència per a aquells que tenen problemes d'al·lèrgia».
Retirada amb voluntariat i maquinària
SEO/Bird Life i el parc natural del Delta de l'Ebre, amb els programes de voluntariat ambiental, ja destinen brigades a eliminar el plomall de pampa manualment quan detecten petits focus de la planta, però les àrees afectades són cada vegada més àmplies, amb plantes més grans i eliminar-les a mà, «ja no és factible».
Tot i que seria idoni retirar-la a final d'estiu, abans que escampin la llavor, l'entitat preveu eliminar dues importants àrees a Amposta a aquest hivern. S'hi ha d'entrar amb maquinària pesant, un cop rebin autorització dels propietaris de les finques ermes que l'herba de la pampa ha ocupat totalment. «Són actuacions més cares», que inclouen desfer-se dels residus generats i que es pagaran amb els recursos del projecte Life.
El passat 21 d'octubre es va celebrar a l'Ecomuseu del parc natural del Delta de l'Ebre un seminari amb experts i entitats sobre experiències i resultats de pràctiques per frenar l'expansió en ecosistemes afectats. Tot el gènere cortadèria està inclòs al Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores i convé eliminar els poblaments naturalitzats d'aquesta espècie, seguint protocols de control elaborats per experts i amb les autoritzacions corresponents en cada cas.
SEO/BirdLife alerta que si no s'intervé a temps, la invasió del plomall costarà molts recursos econòmics i suposarà una pèrdua de biodiversitat difícil de recuperar, «comprometent greument la salut ambiental i l'equilibri ecològic de la regió».
«No prenguem a la lleugera el fet que tinguem aquesta espècie perquè ja està present a tota la zona del litoral Mediterrani. Ja va ocupant aquestes zones deltaiques i com més forta es fa, més difícil serà després poder fer alguna cosa contra la invasió», ha reclamat Viñas.