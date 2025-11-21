Societat
El Govern reavalua els riscos i reforça els protocols d'actuació de les escoles inundables de l'Ebre
Presenten una guia per reforçar la «cultura de l'autoprotecció» als centres educatius amb pautes d'actuació
El Govern ha assegurat que treballa de forma activa en la reavaluació dels riscos i reforç dels protocols d'actuació dels centres educatius de les Terres de l'Ebre situats en zones inundables arran dels últims aiguats. Les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon, han explicat que tenen localitzats i estudien els equipaments que de forma recurrent pateixen els efectes d'aquests fenòmens o pateixen un risc potencial.
«Hem de tenir protocols molt clars en casos de riscos concrets», ha remarcat Niubó, preguntada pel trasllat pendent d'alguns equipaments pendent des de fa dècades. Els departaments d'Educació i Interior han presentat una guia amb pautes per actuar davant d'episodis de risc als centres educatius.