Habitatge
Amposta podrà tenir un màxim de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants
La nova regulació estableix que cada pis tindrà una llicència per un màxim de cinc anys, prorrogables per cinc més
La comissió territorial d'urbanisme de les Terres de l'Ebre ha aprovat definitivament la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d'Amposta per regular l'ús d'habitatge d'ús turístic. Tal com ha apuntat el Departament de Territori en un comunicat, la voluntat és "donar una resposta, des de l'urbanisme, a l'equilibri necessari entre l'ús de la residència habitual i l'ús turístic dels habitatges a la localitat". Així, es permet que els Habitatges d'Ús Turístic (HUT) siguin compatibles amb els habitatges residencials, però s'estableix en un màxim de 10 HUT per cada 100 habitants. Cada apartament haurà de tenir una llicència limitada a un període de cinc anys, prorrogables per cinc anys més.