Dana València
Mazón defensa que va mantenir l'agenda igual que Illa ho va fer el 12-O amb l'alerta vermella a l'Ebre
El president en funcions diu que no li van demanar autorització per enviar l'alerta perquè no li corresponia a ell
El president de la Generalitat Valenciana en funcions, Carlos Mazón, ha defensat que va mantenir la seva agenda el dia de la Dana per la mateixa raó que el president de la Generalitat, Salvador Illa, la va mantenir el 12 d'octubre amb l'alerta vermella pel temporal Alice a l'Ebre. Així ho ha dit a la comissió d'investigació de la Dana al Congrés ensenyant una fotografia de cotxes arrossegats de la demarcació de Tarragona.
Mazón ha assenyalat que Illa no es va desplaçar a la zona afectada fins a l'endemà. També ha dit que en cap moment li van demanar autorització per enviar l'alerta als mòbils i que no va sentir la trucada de la consellera Salomé Pradas de les 19.00 perquè estava caminant i tenia el mòbil a la motxilla.