Economia
Alcanar comença a taxar els deu edificis del barranc del Llop afectats pels aiguats que s'han d'enderrocar
Els veïns accepten amb la mesura amb resignació sempre però reclamen una compensació adequada
Els taxadors han començat a visitar aquest dilluns els primers habitatges situats a la llera del barranc del Llop, a Alcanar Platja, que hauran de ser enderrocats per renaturalitzar el curs fluvial i evitar danys en cas de futurs aiguats. En total, són deu les cases afectades d'on s'hauran de traslladar les persones que actualment hi viuen per evitar els riscos per a la seva integritat davant d'episodis com de fa cinc setmanes. Els taxadors ja n'han visitat set a la coneguda com urbanització l'Estona. La intervenció dels tècnics contractats per l'Ajuntament d'Alcanar ha de permetre valorar els immobles i servir de base per negociar indemnitzacions, d'acord amb la Generalitat, per fer efectiu el trasllat dels veïns abans d'un any.