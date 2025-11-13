Carreteres
Reduir la velocitat a 100 km/h a l’AP-7 a l’Ebre i a 80 pels camions, possible mesura per reduir la sinistralitat
És una de les propostes que s’estan estudiant i que Trànsit va traslladar com a opció als transportistes dimecres
La reducció de la velocitat a 100 km/h a l’AP-7 en el tram sud i a 80 en el cas dels camions és una de les mesures que el Servei Català de Trànsit té sobre la taula per reduir la sinistralitat. Així es va traslladar en una reunió que va mantenir el director, Ramon Lamiel, amb els transportistes dimecres. Es tracta d’una proposta en estudi que s’aplicaria en sentit sud en uns 30 quilòmetres entre Amposta i l’Hospitalet de l’Infant, i que, en cas de validar-se, es traslladaria al govern espanyol.
La Federació Empresarial d’Auto Transports de Tarragona ja ha advertit que aquestes mesures són pedaços, ja que el tram de l’AP-7 a l’Ebre amb dos carrils és insuficient per garantir el pas dels 12.000 camions diaris que hi circulen.
En els últims dies, dos accidents han tallat l’AP-7 durant moltes hores, un amb un camió cisterna el cap de setmana a l’Ametlla de Mar, i dimarts amb tres camions implicats a l’Aldea.
Dimarts, el propi Lamiel ja va apuntar que estaven estudiant una reducció de la velocitat. En declaracions a l’ACN, va explicar que des de Trànsit s’estava analitzant la sinistralitat a la demarcació de Tarragona, amb el focus a l’Ebre, ja que de Calafat a Camarles en sentit sud, hi ha una recta de baixada «molt imponent» en què els camions «pateixen». Els camions tenen prohibit avançar en aquest tram a l’Ebre i tampoc poden circular per l’N-340.
«Hi ha un projecte del Ministeri sobre la taula de velocitat variable i ens sembla molt bé, però nosaltres també analitzarem tocar velocitats en aquesta zona per controlar la via en aquest tram concret de l’Ebre», va afegir.
Els transportistes de la província de Tarragona, però, demanen executar les obres per convertir l’N-340 en autovia i ampliar l’autopista amb un tercer carril.