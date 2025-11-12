Societat
Els empresaris de l'Ebre mostren "profund malestar i indignació" pels talls "reiterats" de trànsit a l'Ap-7
L'AECE assegura que els accidents dels darrers dies han provocat "greus afectacions" a empreses i transportistes
L'Associació d'Empreses de les Comarques de l'Ebre (AECE) ha mostrat el seu "profund malestar i indignació" pels talls "reiterats" de trànsit a l'Ap-7 al seu pas per l'Ebre. En els darrers tres dies, aquesta infraestructura ha estat talada més de 48 hores per diversos accidents. A través d'un comunicat, l'entitat considera que és una "situació absolutament inadmissible". Asseguren que aquests accidents han provocat "greus afectacions a empreses, treballadors i transportistes que depenen diàriament d'aquesta via per al desenvolupament de la seva activitat". La patronal ha sol·licitat una reunió amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, per abordar la situació.