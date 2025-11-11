Cultura
El Femme in Arts reflexionarà al voltant del temps i la dissidència de les dones
El festival d’art i feminisme se celebrarà a Amposta del 20 al 23 de novembre
El Centre d’Art Lo Pati d’Amposta acollirà una nova edició del Femme in Arts, del 20 al 23 de novembre. En aquesta edició es reflexionarà al voltant del temps i la dissidència de les dones. El festival reuneix artistes, pensadores, escriptores i performers d’arreu dels Països Catalans “per obrir un espai de trobada, reflexió i celebració compartida”. Alguns dels noms destacats d’enguany són Teresa Ibars, Maria Barbal i Sol Picó.