El Femme in Arts reflexionarà al voltant del temps i la dissidència de les dones

El festival d’art i feminisme se celebrarà a Amposta del 20 al 23 de novembre

El programa s’iniciarà el dijous 20 de novembre amb ‘La pell escup i escampa’ (18.00 h)ARIADNA ESCODA

ACN

El Centre d’Art Lo Pati d’Amposta acollirà una nova edició del Femme in Arts, del 20 al 23 de novembre. En aquesta edició es reflexionarà al voltant del temps i la dissidència de les dones. El festival reuneix artistes, pensadores, escriptores i performers d’arreu dels Països Catalans “per obrir un espai de trobada, reflexió i celebració compartida”. Alguns dels noms destacats d’enguany són Teresa Ibars, Maria Barbal i Sol Picó.

