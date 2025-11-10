Diari Més

L'IRTA assaja com produir peixos, mol·luscos i algues comestibles en arrossars salinitzats del delta de l'Ebre

El projecte europeu Blueboost vol impulsar l'aqüicultura multitròfica integrada de forma circular i reduint impactes

Segons ha explicat l'investigador de l'IRTA, Neil Duncan, els resultats obtinguts són esperançadors.ACN

ACN

Els arrossars més perifèrics del delta de l'Ebre amenaçats per l'elevada salinitat del terreny i la pujada del nivell del mar podrien acabar convertint-se en basses per produir peixos, mol·luscos i macroalgues comestibles. És l'objecte d'estudi del projecte europeu Blueboost, en el qual participa el centre de l'IRTA de la Ràpita: fomentar una aqüicultura multitròfica integrada, que aprofita els residus que generen unes espècies per al creixement de les altres, ajudant a fer l'activitat més circular i reduint els impactes ambientals. En el cas del Delta, estan estudiant la producció combinada en un mateix espai de llisses, ostres autòctones, ostrons, cloïsses i algues ulva amb resultats positius, segons han apuntat els investigadors.

