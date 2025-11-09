Successos
Salvament Marítim rescata dues embarcacions a la deriva al delta de l'Ebre
Cap dels tripulants ha resultat ferit; les dues embarcacions, una barca motora i un veler francès, han estat remolcades fins a la Marina de la Ràpita
Salvament Marítim ha rescatat aquest diumenge dues embarcacions que es trobaven a la deriva en punts diferents i per causes diferents al delta de l'Ebre, a Tarragona, sense que en cap dels casos s'hagin registrat ferits.
Salvament Marítim ha informat que primer ha rebut una trucada d'una embarcació motora de 13 metres d'eslora, amb dues persones a bord, amb problemes al motor i una via d'aigua.
El centre de control de Salvament a Tarragona ha dirigit al seu vaixell salvamar 'Achernar' cap al Traducador del delta, passat el far de la Banya, on ha assistit a l'embarcació que tenia problemes i l'ha remolcat fins a la Marina de la Ràpita.
Posteriorment, Salvament ha estat alertat que una altra embarcació, en aquest cas un veler francès, estava a la deriva per una avaria a la costa, davant de la urbanització Eucaliptus. Després d'assistir-lo al mar, l'ha remolcat també a La Ràpita.