Tallada la circulació de trens entre Ascó i Móra la Nova per les pluges: afectades l'R13, l'R14 i l'R15
La circulació ferroviària es troba tallada per la caiguda d'un mur a la zona de vies pel temporal de pluges
La circulació ferroviària de l'R15 es troba tallada entre Ascó i Móra la Nova per la caiguda d'un mur a la zona de vies en aquest tram a conseqüència del temporal de pluges, segons han informat Renfe i Protecció Civil. Renfe està gestionant servei alternatiu per carretera entre Riba-roja d'Ebre i Móra la Nova.
D'altra banda, les condicions meteorològiques adverses al voltant de Vinaixa obliguen a tallar la circulació de l'R13 i l'R14 entre Lleida i Riu Milans, on es registra manca de tensió de la catenària. En aquest cas, també hi ha servei d'autobusos entre Lleida i Tarragona. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Ferrocat per aquestes incidències.