Economia
El director del parc natural del delta de l'Ebre constata al jutjat de Falset l'impacte per la retenció de sediments
L'acusació particular demana informes pericials sobre l'estat real dels desguassos de fons de les preses
El director del parc natural del delta de l'Ebre, Francesc Vidal, ha constatat al jutjat de Falset l'impacte ambiental que la retenció de sediments als embassaments del tram final del riu genera sobre l'espai natural. Vidal ha declarat aquest dijous davant la jutgessa com a testimoni en el marc de les diligències prèvies de la querella presentada contra Endesa per l'associació Sediments i, arran la qual, van comparèixer fa dues setmanes representants de l'elèctrica que gestiona les preses i l'ACA. El director del parc ha assegurat desconèixer ni haver rebut cap comunicació d'Endesa sobre la gestió de sediments. Paral·lelament, l'acusació particular ha demanat informes pericials sobre l'estat real dels desguassos de fons de les preses.