Mobilitat
Reobert un carril a l'AP-7 a l'Aldea en sentit sud després d'apagar el camió incendiat
Continuen els desviaments cap a l'N-340 perquè l'autopista segueix tallada a l'altura de l'Ampolla
Reoberta la circulació en un carril de l'AP-7 al terme municipal de l'Aldea (Baix Ebre) després que un camió incendiat obligués a tallar aquesta via en sentit sud aquest dimarts. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, els bombers ja han apagat el foc d'aquest vehicle. L'avís de l'incendi s'ha produït a les 12.18 hores al punt quilomètric 316,5 i com a conseqüència s'han format retencions. En l'extinció del foc hi han treballat cinc dotacions del cos de Bombers. A banda, continuen els desviaments cap a l'N-340 perquè l'autopista segueix tallada a l'altura de l'Ampolla en sentit sud.