Política
L'Ajuntament de Tortosa destinarà 40.000 euros a ajuts per frenar l'exclusió residencial
L'equip de govern aprova la mesura i l'oposició de Junts vota en contra reclamant elevar el topall cadastral
L'Ajuntament de Tortosa destinarà enguany 40.000 euros en ajuts per fer front a situació de risc residencial. El ple va aprovar aquest dilluns les bases reguladores de la concessió d’ajuts en règim de concurrència no competitiva. Aquesta línia anual ha estat concebuda per fer front a les despeses de l’habitatge, reduint l’impacte econòmic que produeix el pagament de càrregues associades a l’habitatge habitual entre contribuents amb una situació econòmica desfavorida. La proposta va rebre el vot favorable de l'equip de govern, Movem Tortosa-PSC i Esquerra, i de la CUP i el vot en contra de Junts per Tortosa, a l'oposició, que ja ha anunciat la presentació d'al·legacions per elevar el topall del valor cadastral per poder accedir als ajuts.