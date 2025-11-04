Política
El Govern avançarà el 100% dels ajuts pels danys de la borrasca Alice a les Terres de l’Ebre
El Consell Executiu aprova les condicions per destinar recursos als ens locals afectats per la borrasca Alice
El Govern avançarà bestretes del 100% dels ajuts per pal·liar els danys de la borrasca Alice a les Terres de l'Ebre als ens locals afectats, tal i com va anunciar en el marc de la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament dijous passat. El Consell Executiu ha aprovat les condicions per a l'atorgament d'ajuts i subvencions directes a ajuntaments, EMD i consells comarcals perquè puguin finançar les actuacions de recuperació de les infraestructures, equipaments de serveis i edificis municipals que van patir danys pel temporal. L'import inicial de la línia d'ajuts, que gestionarà el Departament de la Presidència, serà de 10 milions d'euros ampliables, i finançarà fins al 50% de la despesa subvencionable acceptada.