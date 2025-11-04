Diari Més

El Govern avançarà el 100% dels ajuts pels danys de la borrasca Alice a les Terres de l’Ebre

El Consell Executiu aprova les condicions per destinar recursos als ens locals afectats per la borrasca Alice

Els ens locals interessats tindran un termini de tres mesos per sol·licitar els ajuts al Departament

Els ens locals interessats tindran un termini de tres mesos per sol·licitar els ajuts al DepartamentACN

El Govern avançarà bestretes del 100% dels ajuts per pal·liar els danys de la borrasca Alice a les Terres de l'Ebre als ens locals afectats, tal i com va anunciar en el marc de la Comissió d'Interior i Seguretat Pública del Parlament dijous passat. El Consell Executiu ha aprovat les condicions per a l'atorgament d'ajuts i subvencions directes a ajuntaments, EMD i consells comarcals perquè puguin finançar les actuacions de recuperació de les infraestructures, equipaments de serveis i edificis municipals que van patir danys pel temporal. L'import inicial de la línia d'ajuts, que gestionarà el Departament de la Presidència, serà de 10 milions d'euros ampliables, i finançarà fins al 50% de la despesa subvencionable acceptada.

