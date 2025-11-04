Economia
La CHE revisarà les dotacions de reg del Pla Hidrològic 2028-2033, pel qual contemplava una reducció mitjana del 12,5%
La proposta es “reconsiderarà” a partir d’estudis i les al·legacions presentades durant el procés d’informació pública
La Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) revisarà les dotacions de reg del futur Pla Hidrològic 2028-2033, tenint en compte les 49 al·legacions presentades sobre aquesta qüestió durant el procés d’informació pública. En l’acte de presentació dels documents inicials del pla, el president de la CHE, Carlos Arrazola, ha dit que, en un principi, es proposava una reducció mitjana del 12,5%, tot detallant que aquesta seria del 3% en els sistemes més tecnificats i d’un 19% en els tipus de regs més tradicionals. Ara, però, ha afirmat que, amb els estudis i aportacions rebudes, cal “reconsiderar la proposta”. En aquest sentit, tot i que no es pot precisar encara com quedarà, ha apuntat que “no diferirà molt” dels plantejaments que s’havien fet.