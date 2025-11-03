Natura
El Parc Natural dels Ports reforça la protecció del Faig Pare, un dels seus arbres monumentals
Tècnics i propietaris de la finca acorden instal·lar nova senyalització i una tanca de protecció
El Parc Natural dels Ports ha incrementat la protecció del Faig Pare, un dels arbres monumentals més visitats del parc. L'any passat, després d'unes fortes ventades, una de les branques principals de l'arbre va caure a terra.
Per això, d'acord amb la propietat de la finca, s'ha instal·lat una nova tanca de protecció, al mateix temps que s'ha ubicat un plafó explicatiu per conscienciar sobre la importància d'aquest arbre i la necessitat de respectar-lo.
El Faig Pare, declarat monumental el 1992, destaca per les seves arrels sinuoses i al descobert sobre un talús. Això les fa més vulnerables a l'erosió i a les trepitjades de les nombroses persones que el visiten.