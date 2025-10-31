Societat
ERC vol que el Govern presenti un estudi dels edificis que s'haurien d'expropiar en zones inundables de l'Ebre
Tant els republicans com Junts reclamen "revisar" les alertes als mòbils
ERC demana que el Govern presenti un estudi dels edificis que s'haurien d'expropiar i enderrocar per estar en zones inundables de les comarques del Baix Ebre i el Montsià. Així ho demana una moció dels republicans que es debatrà i votarà al ple del Parlament de la setmana que ve. També se sotmetrà a votació una moció impulsada per Junts que demana, entre altres qüestions, revisar les zones inundables.
Tant Junts com ERC insten l'executiu català a "revisar" i "millorar" les alertes que s'envien als telèfons mòbils. I Junts vol que el Govern presenti al Parlament, en el primer trimestre del 2026, el projecte de llei d'Emergències de Catalunya. ERC vol que es revisin els protocols d’ús de les alertes als mòbils "per tal d’utilitzar-se per donar indicacions concretes a la població que córrer un risc imminent i, així, garantir la coherència en les restriccions".
I el text de Junts concreta que cal "millorar" el sistema d'alertes anomenat ES-Alert "garantint una major anticipació i coordinació amb els serveis meteorològics i d’emergències locals, buscant un equilibri entre l’excés i el defecte".
La moció d'ERC aposta per "revisar les polítiques de desenvolupament urbanístic en zones amb risc d’inundació a Catalunya" i presentar un estudi, amb una cronologia d’actuacions i valoració pressupostària, relacionat amb aquelles edificacions que s'haurien d'expropiar i enderrocar als municipis del Baix Ebre i el Montsià "amb l’objectiu de minimitzar el risc de pèrdues de vides humanes quan hi hagi aiguats torrencials".
D'altra banda, el text dels republicans volen que es facin els "canvis normatius necessaris" per "agilitzar" les ajudes després dels efectes de fenòmens meteorològics extrems. I, en aquest sentit, apunten cap al govern espanyol. Li demanen que actualitzi els ajuts estatals existents per a una zona afectada greument per una emergència de protecció civil; ajuts per a l’adquisició de vehicles per a pimes, empreses turístiques i empreses industrials malmesos per la dana Alice; ajuts econòmics destinats a compensar les pèrdues de collita i que adapti els barrancs i lleres de les Terres de l’Ebre.
La moció de Junts també reclama "ampliar les actuacions a altres barrancs de les Terres de l’Ebre i reduir a un màxim de 2 anys el termini d’actuació del Pla Director d’actuacions per reduir el risc d’inundacions a les Terres de l’Ebre".
El PPC insta el Govern a presentar pressupostos
Per la seva banda, el PPC defensarà una moció que retreu al Govern que hagi incomplert la promesa de tenir pressupostos per al 2025 i l'insta a presentar els comptes per al 2026 "amb la màxima celeritat possible".
Segons els populars catalans, no tenir pressupostos ha suposat un "dany real" per a la ciutadania i l'economia. En aquest sentit, denuncien que s'han paralitzat inversions, s'han bloquejat projectes estratègics i "s'ha limitat" la capacitat d'actuació de la Generalitat.