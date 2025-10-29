Política
ERC denuncia que Aldover i Tivenys queden fora dels ajuts estatals directes als pagesos per l'incendi
Els republicans retreuen al Govern que retalli els ajuts de gestió forestal i fixi terminis d'execució "molt limitats"
Els alcaldes dels pobles afectats per l'incendi del Baix Ebre denuncien que "les grans promeses d'ajuts s'han tornat fum". Els municipis més perjudicats són Aldover i Tivenys, que no estan inclosos en la resolució dels ajuts directes del govern espanyol per a compensar els danys produïts pel foc sobre l'activitat agrària. "A veure qui li explica a un veí de Tivenys que té 70.000 euros de danys que no rebrà ajudes estatals perquè les hectàrees que han cremat al poble són insuficients, mentre s'ajuda a un veí del poble del costat", ha criticat l'alcalde Eladi Galbe. Els batlles republicans també han criticat que es retalli la partida d'ajudes a la gestió forestal i les ADF i es fixi uns terminis "molt limitats" que complicarà executar-los.