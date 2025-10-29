Municipal
Deltebre engega la segona etapa de les obres del passeig del Carrilet per reduir el risc d'inundacions
S'actua en un tram de 1.100 metres i els treballs tenen un cost de 3,8 milions d'euros
L'Ajuntament de Deltebre ha iniciat la segona etapa de la primera fase de les obres del passeig del Carrilet, que tenen per objectiu reduir el risc d'inundacions mitjançant la canalització i el bombeig d'aigua, així com transformar la façana nord del municipi.
En aquest punt dels treballs s'actuarà en un tram de 1.100 metres, que compta amb una inversió de 3,8 milions d'euros i està previst que s'acabin el juliol del 2026. Així, es construiran dos dipòsits de regulació d'aigua i s'instal·laran dues bombes principals.
La primera tindrà la capacitat de desguassar fins a 2.500 litres per minut i disposarà d'espai per a una bomba auxiliar, mentre que la segona bomba, de major potència, podrà evacuar fins a 30.000 litres per minut.