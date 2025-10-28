Policia
Detenen un home per cinc robatoris en establiments del Baix Ebre i el Montsià
L'arrestat va robar en dos bars, un restaurant i una benzinera de Deltebre i en un restaurant de la Ràpita
Agents dels Mossos d’Esquadra van detenir, els dies 22 i 23 d’octubre, un home de 38 anys com a presumpte autor de cinc robatoris amb força, un dels quals en grau de temptativa.
Entre finals de setembre i principis d’octubre, els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Tortosa van tenir coneixement que dos bars, un restaurant i una benzinera de Deltebre (Baix Ebre) havien patit robatoris amb força a les seves instal·lacions.
En els establiments de restauració s’havien sostret diners de les caixes registradores, pots de propines dels treballadors i la recaptació d’una màquina de tabac. L’accés als tres locals s’havia produït forçant portes o finestres.
A la benzinera, es van forçar les màquines de canvi de moneda de la zona de rentadors de vehicles, però finalment no van aconseguir obrir-les.
Arran d’aquests fets, els agents van iniciar una investigació que va permetre obtenir prou indicis per determinar que els quatre robatoris tenien la mateixa autoria.
Un cop identificat el presumpte autor dels robatoris, els policies van detenir-lo el dijous 23 d’octubre. Es dona la circumstància que el mateix home havia estat detingut el dia anterior, per agents de la comissaria dels Mossos d’Esquadra d’Amposta, com a presumpte autor d’un robatori amb força en un restaurant de la Ràpita (Montsià) la matinada del dia 20 d’octubre. En aquesta ocasió, de l’interior del local havia sostret productes d’alimentació i diners.
El detingut, amb nombrosos antecedents per altres delictes contra el patrimoni, va passar a disposició judicial el passat 24 d’octubre.