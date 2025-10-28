Economia
El CAT preveu mantenir el consum d'aigua de l'Ebre el 2026 i apujarà la tarifa un 2% per fer front a les inversions
L'organisme destinarà 4,7 milions d'euros a la renovació completa de les cambres de mescla de l'ETAP de l'Ampolla
El Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) preveu assolir l'any vinent un consum global d'aigua d'uns 77 hectòmetres cúbics -al voltant de mig hectòmetre cúbic més que enguany- i apujarà la tarifa als consorciats en un 1,98%, situant-se en els 0,5604 euros el metre cúbic. L'increment, segons els responsables del CAT, respon al finançament de les inversions incloses al Pla d'Obres, Instal·lacions i Serveis 2026. L'assemblea general de l'ens ha aprovat aquest dimarts al migdia un pressupost de 50,3 milions per aquest 2026 -un 3% més que l'actual exercici-. Entre les inversions previstes, destaca la renovació completa de les cambres de mescla de l'ETAP de l'Ampolla, per millorar el pretractament de l'aigua, amb 4,7 milions d'euros.