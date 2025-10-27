Societat
La PDE exigeix la implicació dels partits ebrencs per aturar l'ampliació de l'embassament de Yesa
La plataforma participa en la manifestació «històrica» a Jaca que va aplegar més de sis mil persones
La Plataforma en Defensa de l'Ebre exigeix als partits polítics de les Terres de l'Ebre que s'impliquin i contribueixin a aturar l'ampliació de l'embassament de Yesa, al riu Aragó, pantà limítrof entre Saragossa i Navarra. La PDE denuncia que l'obra del Pla Hidrològic Nacional, derogat el 2004, «forma part del projecte de sobreexplotació de la conca de l'Ebre» i tindrà «conseqüències nefastes» per al tram final del riu i el Delta.
Un nombrós grup d'ebrencs va participar en la mobilització que es va fer a Jaca aquest cap de setmana, «una manifestació històrica» amb més de sis mil persones. La PDE va portar una pancarta amb el lema Pirineus, rius i delta vius. Ni embassaments, ni transvasaments.
La PDE i la plataforma Riu Aragó - Yesa No exigeixen que es deixi de «malgastar diners públics» per acabar una obra que té un «greu impacte al Pirineu aragonès i les Terres de l'Ebre». Les entitats han qualificat l'embassament «de frau» i han denunciat que acumula «un sobrecost de 450 milions d'euros» per sobre dels 113 milions que havia de costar.