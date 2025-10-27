Economia
El centre logístic d'emergències a les Terres de l'Ebre anunciat pel Govern preveu bases a Amposta i Ulldecona
Parlon anuncia que negocien les empreses dels navegadors per incorporar avisos parlats d'alternatives viàries
El centre logístic d'emergències a les Terres de l'Ebre anunciat pel Govern per gestionar l'atenció als afectats en casos d'aiguats o incendis podria concretar-se el 2026 i es desplegaria amb dues bases: una a Amposta i, l'altra, a Ulldecona. Així ho ha avançat la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una reunió a l'Ajuntament d'Amposta per abordar, amb representants municipals, responsables del Servei Català de Trànsit (SCT), Mossos d'Esquadra i bombers, mesures de millora de la gestió viària d'aquests episodis. La consellera ha anunciat que l'SCT negocia amb les empreses dels navegadors perquè introdueixin avisos parlats sobre alternatives viàries en casos. Una informació que també inclourà la nova app de Trànsit prevista pel 2027.
Segons ha insistit la consellera, el centre logístic d'emergències permetrà disposar al mateix territori del material necessari per garantir una primera atenció als afectats i se situaran estratègicament en aquests punts al llarg de l'eix viaris que conformen l'AP-7 i l'N-340. Cobriria, d'una banda, Amposta i els municipis pròxims, així com Ulldecona i la zona sud del Montsià.