Mobilitat
Renfe habilitarà autobusos aquest dissabte entre l’Aldea i Castelló per obres
La companyia ofereix un total de 1.200 places d’autobús per als viatgers de Llarga Distància entre L’Aldea-Amposta, Castelló de la Plana, València i Alacant
Renfe habilitarà 24 serveis d'autobús aquest dissabte, 25 d'octubre, per les obres entre les estacions de L’Aldea-Amposta, Vinaròs i Castelló de la Plana per adaptar les vies a l'ample internacional.
L'operador ferroviari assenyala que oferirà aquest servei alternatiu per carretera «per garantir la mobilitat dels viatgers dels trens de llarga distància del Corredor Mediterrani», amb un total de 1.200 places en autobús.
Aquest servei estarà activat els dissabtes 25 d'octubre i 8 de novembre. A més, aquells dies el tren Intercity Barcelona-Cartagena tindrà origen i destí a València Nord.
Per altra banda, els diumenges 26 d'octubre i 9 de novembre no circularan l'Euromed amb sortida a les 6:55 hores des d'Alacant cap a Barcelona ni el tren Alvia entre Barcelona i Cadis —en ambdós sentits—.
A més, el trajecte del tren de mitja distància entre València i Tortosa (Baix Ebre) es realitzarà en autobús entre Castelló de la Plana i Tortosa.