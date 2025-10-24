Política
El Govern vol que les ajudes als municipis afectats pels aiguats de l'Ebre es resolguin en menys d'un mes
La Generalitat confia que el 50% de les subvencions a fons perdut les acabi pagant l'Estat a posteriori
El Govern vol que entre la petició i el cobrament dels ajuts que reclamin els municipis de les Terres de l'Ebre afectats pel temporal Alice no passin més de 30 dies. Així ho ha explicat aquest divendres el secretari general del Departament d'Economia i Finances, Juli Fernández, abans de la reunió que ha mantingut amb els alcaldes de la zona per tractar com s'han de tramitar les subvencions. Fernández ha apuntat que l'executiu té la voluntat que es gestionin de la forma "més àgil possible". El secretari general ha reiterat que la partida prevista de 10 milions d'euros a fons perdut per a ajuntaments, consells comarcals i empreses és ampliable i que els consistoris encara han d'enllestir les valoracions dels danys que van patir.
Per tal de fer la tramitació de les ajudes, els afectats hauran de fer una valoració econòmica dels danys que han patit i traslladar-les a la delegació del Govern de les Terres de l'Ebre, que s'encarregarà de coordinar-ho. Posteriorment, cada departament assumirà les que li corresponguin en funció de la naturalesa de l'afectació.
Paral·lelament, l'Institut Català de Finances (ICF) també obrirà una línia de 50 milions d'euros per crèdits pensats, per exemple, per empreses que a causa dels danys vulguin reformular part del seu negoci amb ampliacions o reconversions. "Serà com un préstec normal", a nivell de tramitació, ha destacat Fernández. D'aquests préstecs també se'n vol agilitzar la tramitació, tot i que en aquest cas es pot allargar "un mes i mig", ha indicat Fernández.
Finalment, el secretari de Governs Locals i de Relacions amb l'Aran, Xavier Amor, ha apuntat la "possibilitat que el 50%" de les ajudes a fons perdut les acabi aportant l'Estat. "Nosaltres el que farem és avançar-les", ja que els pagaments del ministeri poden tardar més en arribar, ha indicat.