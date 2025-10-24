Judicial
Declaren la representant d'Endesa i tècnics de l'ACA per la gestió de les preses del tram final de l'Ebre a Falset
Sediments considera demostrat que es podria fer un buidatge complet d'aigua i fangs a través dels desguassos de fons
Una representant d'Endesa ha declarat aquest divendres al Jutjat d'Instància de Falset que investiga per un presumpte cas de delicte ambiental en la gestió dels pantans del tram final de l'Ebre. L'Associació Sediments es va querellar contra aquesta companyia elèctrica i celebra que amb la seva compareixença hagi mostrat un vídeo on es veu passar l'aigua pels desaigües de fons. "Això vol dir que podrien usar aquests mecanismes per fer un buidatge de l'embassament", ha dit el president de l'entitat, Josep Juan Segarra. A banda, han declarat els tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Toni Munné i Albert Rovira. Les declaracions del director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal i de l'expert Narcís Prat s'han posposat.