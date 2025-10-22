Política
Parlon defensa que van enviar les alertes pels aiguats al Montsià «el més ràpid possible»
Junts retreu al Govern que els avisos «van arribar tard» i que no tots els veïns van rebre'ls
Núria Parlon ha defensat que les alertes als mòbils pels aiguats al Montsià el passat 12 d'octubre «es van fer el més ràpid que es va poder», seguint el protocol, i que es van evitar alguns desplaçaments. Així ho ha assegurat aquest dimecres la consellera d'Interior i Seguretat Pública a la sessió de control del Parlament, en resposta a les crítiques de la portaveu de Junts, Mònica Sales, que ha retret que els avisos «van arribar tard» i que no tots els veïns van rebre'ls. Parlon ha assenyalat que «la meteorologia no és exacta», però que no es poden «saltar el protocol» que té Protecció Civil. També ha explicat que el CTTI està treballant amb les companyies telefòniques per a millorar la cobertura.
En la seva intervenció durant la sessió de control, la portaveu de Junts ha preguntat a Parlon «per què van enviar les primeres alertes a les 18.00 al Montsià i a les 20.00 al Baix Ebre, quan feia moltes hores que plovia i algun barranc ja estava desbordat». En aquest sentit, Sales ha admès la «complexitat de la gestió», però ha lamentat que els avisos van arribar tard, no van fer-ho a tots els veïns i que el president Salvador Illa «va preferir anar a la desfilada de la Hispanitat sense sentir-se interpel·lat per la previsió meteorològica de risc».
En la seva resposta, la consellera d'Interior i Seguretat pública ha indicat que «les alertes s'envien quan tens un avís tant d'intensitat com d'acumulació en la franja 6 de 6, i quan plou per sobre dels 40 litres en mitja hora». En aquest sentit, ha justificat que el primer avís en aquell episodi es va fer «en una situació prèvia de 3 de 6 d'acumulació i d'intensitat». Ha assenyalat que el primer avís d'observació 6 de 6 es va fer a les 17.28.
A més a més, Núria Parlon ha sostingut que des de divendres es va informar la població i els ajuntaments per a prendre mesures d'autoprotecció, com evitar actes a l'aire lliure.
«La meteorologia no és exacte i, de vegades, fa molt complicat activar les alertes com ens agradaria», ha afirmat la consellera, que ha remarcat que «no ens podem saltar el protocol perquè, si no, no serviria de res enviar l'alerta si no plou».