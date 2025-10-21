Política
El Govern invertirà 37,5 MEUR per reduir les inundacions al Montsià i el Baix Ebre
La construcció de basses, ampliació de lleres i protecció de talussos duraran cinc anys i afectaran 12 municipis
El consell executiu ha aprovat aquest dimarts el Pla director que fixa les actuacions en una sèrie de cursos fluvials de les comarques del Montsià i el Baix Ebre, amb l'objectiu de restituir els danys causats per la borrasca Alice i reduir, de manera estructural, els riscos d'inundació. S’hi destinaran un total de 37,5 milions d'euros a través de 25 actuacions, que es duran a terme de manera progressiva en els pròxims cinc anys.
Es preveu que les mesures repercuteixin en un total de 12 municipis. Les actuacions es concentraran, principalment, en barrancs que transcorren per trams urbans, en cursos fluvials propers a infraestructures de transport (principalment, carreteres), així com en guals i punts baixos. També hi ha una sèrie de mesures previstes per reparar danys en depuradores de la zona.
Els treballs previstos consistiran en la construcció de basses de laminació, ampliar i recuperar l'amplitud de la llera, millorar els endegaments, la protecció de talussos, i també tasques de manteniment i conservació de lleres en els trams afectats.
L’objectiu de les actuacions és reparar els efectes de la borrasca Alice restituint les lleres afectades, així com els danys en captacions d’aigua i en sistemes de sanejament. A més de les actuacions de restitució, aquest pla director té previst incrementar la resiliència de la zona davant d’aquests fenòmens meteorològics extrems.