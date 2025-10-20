Política
Prieto insta les administracions a donar suport als ajuntaments ebrencs afectats pels aiguats per evitar que col·lapsin
El delegat del govern espanyol a Catalunya anuncia un estudi per millorar els trams inundables de l'AP-7 i l'N-340
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha instat les administracions amb competències a les Terres de l'Ebre, al marge de l'Estat, que donin suport econòmic als ajuntaments per fer front a les ingents reparacions pels aiguats i evitar el seu col·lapse financer. Després de reunir-se amb alcaldes i regidors de municipis afectats, Prieto ha reconegut els problemes econòmics que l'episodi pot crear en clau local, tot i assegurar que el pagament dels ajuts estatals per l'antiga zona catastròfica s'ha reduït a vuit mesos. Ha recordat també que el canvi climàtic obliga a replantejar les infraestructures per fer-les més resilients. En aquest sentit, ha anunciat que ja estudien millores als trams inundables de l'AP-7 i l'N-340.