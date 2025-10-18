DANA Alice
Sàmper demana celeritat al consorci de compensació d'assegurances pels afectats per la DANA a l'Ebre
El conseller d'Empresa i Treball proposa adequar la resposta de les assegurances en episodis d'emergència climàtica
El conseller Sàmper obre la porta a explorar una via política amb el Ministeri d'Economia per adequar la resposta del consorci de compensació d'assegurances després dels aiguats que han afectat al Montsià.
Així, demana que es tingui en compte l'avenç del canvi climàtic i negocis de zones com les Terres de l'Ebre rebin un tractament diferenciat.
«Marcar una diferència de vegades és marcar igualtat. Per arribar als mateixos objectius de resarciment, en aquest cas de les administracions, s'han de deixar ben clares quines són les diferències del territori», ha indicat.
El departament recorda que els damnificats poden acollir-se al paquet d'ajudes, subvencions i préstecs per un import inicial de 60 milions d’euros ampliables a partir de dilluns.
En una visita a les localitats de la Ràpita i Santa Bàrbara, el conseller d'Empresa i Treball Miquel Sàmper ha insistit en la necessitat que les empreses asseguradores, així com el consorci de compensació d'assegurances, tinguin una resposta «ràpida» en els peritatges i tràmits pertinents. Tot plegat, amb l'objectiu de garantir que els negocis puguin continuar la seva activitat empresarial.
En aquest sentit, Sàmper s'ha compromès a obrir una via de negociació amb el Ministeri d'Economia per estudiar com adaptar els límits de pluja en funció de la zona on es troba cada empresa assegurada.
«No és el mateix dir que el límit consorcial és igual per exemple a Camprodon, que per una zona que ja fa quatre, cinc o sis anys que està patint unes pluges que la fan diferent», ha il·lustrat.
En un estadi inicial, el departament ha tingut coneixement d'una quinzena d'empreses del Montsià que han patit les conseqüències dels aiguats del passat diumenge. Alhora, s'han registrat problemes de servei de telefonia mòbil i internet en municipis com Alcanar, on hi ha hagut zones que han quedat sense cobertura durant cinc dies.
Amb tot, el departament recorda que a partir d'aquest dilluns, els damnificats podran acollir-se al paquet d'ajudes, subvencions i préstecs per un import inicial de 60 milions d’euros ampliables.