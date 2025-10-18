DANA Alice
Els municipis de l'Ebre afectats pels aiguats quedaran exempts de pagar el cànon d'abocador
Els consistoris evitaran abonar la taxa de 70 euros per tona si els residus són conseqüència de les inundacions
Els municipis del Montsià i el Baix Ebre afectats pels aiguats quedaran exempts de pagar el cànon d'abocador, segons ha informat aquest dissabte el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) tramita una exempció de la Llei 7/2022 -de l'impost sobre el dipòsit, la incineració i coincineració de residus- per evitar que els consistoris hagin d'abonar la taxa de 70 euros per tona destinada als dipòsits controlats si aquests residus són conseqüència de les inundacions.
El Govern assegura que la mesura reforça el conjunt d'accions que està impulsant per donar suport als municipis damnificats i facilitar-ne la recuperació i el retorn a la normalitat.