Els Bombers tanquen l'operatiu per les inundacions a l'Ebre amb prop de 600 avisos atesos
El cos d'emergència ha destinat més de 1.000 efectius a la zona al llarg de la setmana
Els Bombers han tancat l'operatiu per les inundacions a l'Ebre aquest divendres a la nit després d'haver atès prop de 600 avisos. L'episodi no ha comportat pèrdues humanes, i en l'àmbit material, el més destacat són les patologies estructurals detectades en 24 edificacions i infraestructures.
En 6 casos s'ha determinat risc estructural i s'ha prohibit accedir-hi, en 8 més hi ha hagut danys rellevants i l'accés també s'ha restringit i en les altres 10 els danys són de caràcter menor i no s'han ordenat restriccions. Més de mil efectius del cos han treballat a la zona al llarg de la setmana per restablir vies i carreteres tallades i afectades i treure fang de baixos, garatges i soterranis inundats.
A l'inici de l'episodi de «simultaneïtat», tal com el defineixen els mateixos Bombers, el cos va prioritzar els salvaments urgents, una trentena en vehicles i baixos, i la detecció d'assistències urgents, com la detecció de patologies estructurals en edificacions i infraestructures.
Després va venir l'extracció d'aigua a baixos, aparcaments i soterranis inundats i l'assistència de la població de la zona en tot el que requerissin per retornar a la normalitat. Fins a les vuit d'aquest divendres s'han atès 592 avisos.
Una de les principals tasques dels Bombers ha estat coordinar les altres agències implicades, el voluntariat i la maquinària pesant. En aquest cas, s'han coordinat els recursos de les brigades dels ajuntaments, el voluntariat de Protecció Civil, Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Creu Roja, entre d'altres.