L'ICF obre dilluns la convocatòria de 50 MEUR de préstecs bonificats per a avançar recursos als afectats pels aiguats

Romero diu que Empresa i Agricultura analitzen diverses línies d'ajuts per als 10 MEUR aprovats, que seran "ampliables"

La consellera ha visitat les Terres de l'Ebre aquest dijous.ACN

ACN

La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha explicat que a partir de dilluns vinent ja es podrà sol·licitar finançament amb els préstecs bonificats extraordinaris que el Govern posa a disposició dels afectats per la borrasca 'Alice' a les Terres de l'Ebre. La convocatòria de l'Institut Català de Finances (ICF) s'ha dotat amb 50 MEUR de recursos per a les empreses, i permetran "accelerar reformes o altres necessitats" mentre no arriben els diners de les assegurances. Romero ha dit des de Tortosa que els departaments d'Empresa i Agricultura analitzen les afectacions que s'han produït pels aiguats per definir les línies d'ajut on es destinaran els primers 10 MEUR aprovats pel Govern, i que seran "ampliables".

