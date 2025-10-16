Dana Alice
L'ACA inicia la neteja i retirada de material de la llera del barranc de la Galera a Masdenverge
L'Ajuntament havia reclamat reiteradament rebaixar l'acumulació de sediments davant les successives barrancades
Quatre dies després de l'aiguat que va assolar la comarca del Montsià, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha començat a treballar en la neteja i retirada de sediments acumulats a la llera del barranc de la Galera. Tal i com aquest dimecres va anunciar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, les tasques han començat al municipi de Masdenverge, on una màquina retira fang, pedres i runa acumulada que va deixar la barrancada.
L'alcalde de la població, René Gonel, ha celebrat l'inici dels treballs. Des de fa anys reclama que s'actuï per reduir la profunditat de la llera i minimitzar els efectes dels cada cop més habituals desbordaments del barranc, a la vora del qual es troba construïda l'escola i diversos equipaments esportius.