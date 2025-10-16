Societat
Comencen els obres de la plaça-mirador al port de l'Ampolla amb un cost de 615.000 euros
Els treballs, que s'executaran en cinc mesos, preveuen el canvi del paviment i la substitució de les grades
Ports de la Generalitat ha començat aquest dijous les obres d'adequació de la coberta transitable que hi ha sobre els locals pesquers del port de l'Ampolla (Baix Ebre). Aquesta coberta és la plaça-mirador del carrer Vista Alegre que connecta amb el carrer Mateu Piñana, a una cota inferior, a través d'unes escales que s'han de modificar per millorar l'accés del veïnat. L’actuació té un cost de 615.000 euros, sense IVA i s'executarà en un termini de cinc mesos. Els treballs preveuen la impermeabilització de l'espai, el canvi del paviment, la substitució de les grades, la construcció d'una pèrgola amb plaques solars i l'impuls a l'accessibilitat per als vianants.