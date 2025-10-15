Municipal
Roquetes insta l'ACA a millorar l'evacuació d'aigües de barrancs i pluvials
El desbordament dels barrancs del Galatxo i Sant Antoni inunda habitatges, finques agrícoles i camins
L'Ajuntament de Roquetes ha instat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) a millorar l'evacuació d'aigües de barrancs i pluvials després que les pluges d'aquest passat cap de setmana hagin provocat el desbordament dels barrancs de Galatxo i Sant Antoni. Això ha causat la inundació d'habitatges, finques agrícoles i camins entre la Ravaleta i la C-12.
«Demanem a l'ACA que es posi les piles i faci les actuacions necessàries, no només aquí, si no també als nuclis de Roquetes i la Raval de Cristo, que es troben pendents de diversos desguassos de la Comunitat de Regants», ha demanat el batlle Ivan Garcia.
«El territori s'ha transformat, i els metres cúbics que s'han d'evacuar s'han multiplicat exponencialment respecte quan es va fer l'obra. Necessitem una infraestructura adequada, més enllà dels ajuts i línies de subvenció», ha afegit.
El curs baix dels dos barrancs té com a barreres arquitectòniques el canal de la dreta de l'Ebre i el traçat de la nova Via Verda fins al Montsià, sense possibilitat de desembocar de forma directa al riu Ebre, fet que provoca que l'aigua quedi embassada.