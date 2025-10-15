Dana Alice
L'ACA declara l'emergència per poder actuar de forma immediata a les lleres del Montsià
L'ens accelerarà la retirada de vegetació, sòlids i terres arrossegades per la força de l'aigua
El director de l'ACA (Agència Catalana de l'Aigua), Josep Lluís Armenter, ha signat una resolució per declarar l'emergència i poder actuar de forma immediata a vuit municipis de la comarca del Montsià afectats per les riuades dels últims dies. Les actuacions, que començaran entre aquesta setmana i la vinent, consistiran en la retirada de sòlids, canyes o terres acumulades en trams fluvials no urbans.
D'entrada, la resolució permet actuar al més aviat possible a les lleres de Freginals, la Ràpita, Santa Bàrbara, Galera, Amposta, Masdenverge, Ulldecona i Godall. Així i tot, l'ACA precisa que el nombre de municipis afectats per aquesta resolució es pot veure ampliada en funció de les inspeccions fetes pel cos d'inspectors de l'ens.
L'ACA recorda que des del 2021 està fent 67 actuacions de manteniment i conservació de lleres de fora de zona urbana. Una quarantena ja estan acabades i afecten els municipis d'Alcanar, Amposta, Godall, Freginals, Ulldecona, la Sénia, Masdenverge, la Ràpita, Santa Bàrbara i Mas de Barberans. N'hi ha tres a Alcanar que s'estan desenvolupant i 20 pendents d'iniciar-se.
Pel que fa a ajuts econòmics, l'ACA indica que n'hi ha 16 previstos dins la zona urbana del Montsià. Cinc són per actuacions de manteniment de lleres dins de zona urbana, on la competència és municipal, però l’ACA atorga ajuts que poden ser del 100% del cost de l’actuació. Tres de les subvencions estan atorgades i finalitzades -Ulldecona, la Ràpita i Amposta-, mentre que dues estan pendents -la Ràpita i la Galera-.
En matèria de redacció de projectes per reduir riscos davant d'avingudes, dos estan finalitzats -Santa Bàrbara i Ulldecona- i tres estan pendents -dos a la Ràpita i un a Ulldecona-. Finalment, hi ha tres ajuts per a projectes de millora del drenatge sostenible a la Ràpita que estan pendents d’iniciar-se.